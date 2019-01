O que muda na conta da luz com os contadores inteligentes?

Não. Mas pode marcar o dia e a hora e a a substituição do contador é feita por técnicos ao serviço da EDP Distribuição, devidamente identificados. Mesmo que não esteja em casa, os técnicos têm acesso ao contador (no exterior da habitação) e levam a cabo a troca. No entanto, diz a EDP Distribuição que “é sempre vantajoso estar presente para perceber as diferenças de funcionamento do novo equipamento face ao atual”.