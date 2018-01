O que se passa em Davos? Guia de leitura rápida

Afinal de contas, o que se passa em Davos?

É tema do dia e será, certamente, mote para o resto da semana. Arrancou esta terça-feira, dia 23, a 48ª edição do Fórum Económico Mundial que reúne em Davos, uma pequena comuna suíça, líderes mundiais na área dos negócios, economia e política. Quem são e o que estão lá a fazer? O Dinheiro Vivo responde.

O que é?

O Fórum Económico Mundial (World Economic Forum, em inglês) é uma cimeira que reúne anualmente várias organizações mundiais, decisores políticos, líderes de negócios e sociedade civil. É conhecido como um encontro de elites onde marcam presença os mais poderosos do mundo.

Onde e quando?

A cimeira decorrerá esta semana, entre os dias 23 e 26 de janeiro, em Davos, uma pequena comuna suíça.

Para que serve?

Os participantes reúnem-se para discutir temas dos mais importantes da atualidade mundial. Este ano, sob o mote “Criar um futuro partilhado num mundo fraturado”, serão abordadas questões como as alterações climáticas, as desigualdades de género, a inteligência artificial ou as disparidades económicas.

Quem vai?

São 3000 participantes de mais de 100 países. São 350 líderes mundiais e cerca de 60 chefes de Estado entre outras personalidades do mundo empresarial e sociedade civil. Apenas 21% destes lugares são ocupados por mulheres.

E quem representa Portugal?

Portugal, à semelhança do que acontece desde 2014, não faltará ao encontro. O Governo será representado pelo primeiro-ministro António Costa, pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

O comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, também estará presente. Fora do espetro político, outras personalidades nacionais estarão em Davos, como o presidente do Lloyds Bank, António Horta Osório, o administrador da Jerónimo Martins, Henriques Soares dos Santos, ou o administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, José Soares dos Santos. Já a presidente da Sonae Capital, Cláudia Azevedo, é a única mulher a juntar-se ao grupo.

O que estarão a fazer António Costa e Caldeira Cabral?

Com uma agenda oficial dividida entre reuniões e debates, o Governo português terá uma semana preenchida com o objetivo de “colocar Portugal entre a prioridade dos investidores mundiais”. António Costa estreou-se neste evento como principal orador, num almoço promovido no dia de abertura pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), intitulado «Porquê Portugal e porquê agora». O objetivo foi aliciar investidores estrangeiros a apostar no país. Também para o primeiro dia esteve agendado um encontro com o presidente de Angola, João Lourenço.

Quarta-feira, 24, Costa será orador numa conferência sobre o futuro da Europa, na qual também discursam a Comissária europeia do Comércio, Cecília Malmström, e o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar.

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, leva uma agenda pesada, com intervenções a acontecer em todos os dias da cimeira.

Carlos Moedas está em Davos integrado numa delegação da Comissão Europeia e no mesmo dia participará num debate sobre a investigação. A iniciativa “Portugal Day”, que pretende divulgar o que de melhor Portugal tem para oferecer, irá completar a agenda de quarta-feira.

Quem são os líderes mundiais em Davos?

Manifestações esperadas

Donald Trump é o grande motivo das contestações. O presidente dos Estados Unidos, que irá discursar na sexta-feira, estará no centro dos protestos agendados para sábado, em Berna, promovidos por uma associação anti-capitalista suíça. A polícia regional será apoiada pelo exército suíço – ao todo, serão 5000 militares envolvidos na operação de segurança.

Palavra do Papa

Também o líder mundial da Igreja Católica deixou uma mensagem aos participantes da cimeira. Em carta aberta, o Papa Francisco alerta para questões como o crescimento do desemprego, o aumento das diversas formas de pobreza e as disparidades socioeconómicas. O líder religioso referiu ainda a necessidade de “observar uma ética de desenvolvimento sustentável e integral, baseada em valores que coloquem no centro o ser humano e os seus direitos”. Relativamente à inteligência artificial, um dos assuntos em debate por estes dias em Davos, o Papa Francisco afirma que esta deve ser utilizada ao serviço da humanidade.

Quando surgiu esta cimeira?

O Fórum Económico Mundial foi criado por Klaus Schwab, professor de política empresarial na Universidade de Genebra, em 1971. Inicialmente intitulado de European Managment Forum, tinha o propósito de incutir nas empresas europeias boas práticas de gestão utilizadas nos Estados Unidos.

Quanto custa?

Os bilhetes custam pouco mais de 15 mil euros (19 mil dólares). Contudo, a acrescentar a este preço, é necessário pagar a subscrição anual de membro do Fórum, no valor de aproximadamente 42 mil euros. Há ainda outros níveis de subscrição destinados a grandes empresas e que podem chegar aos 500 mil euros anuais.

