Chama-se Titanic II e é uma réplica exata do histórico navio que naufragou em abril de 1912 causando a morte a mais de 1500 pessoas. Exatamente 110 anos depois do navio original ter saído do porto britânico de Southampton com destino a Nova Iorque, do outro lado do oceano Atlântico (onde nunca chegou devido ao embate fatal com um icebergue), em 2022 o Titanic II vai fazer a sua viagem inaugural, ao longo de duas semanas, entre o Dubai e Southampton, antes de depois partir para Nova Iorque, recriando assim a rota original, de acordo com o USA Today.

As obras do navio foram suspensas em 2015 (um ano antes do prazo limite anunciado), por razões financeiras, mas a empresa Blue Star Line não desistiu do projeto. A construção da réplica do Titanic foi retomada recentemente, pondo fim às disputas em torno do projeto avaliado em 500 milhões de dólares.

O novo navio Titanic II será uma réplica exata e terá a mesma disposição de cabines que o original, construído nos estaleiros da Harland and Wolff em Belfast, na Irlanda. Mas desta feita as obras de construção estão, neste momento, a decorrer na China, de acordo com o USA Today. A capacidade também será igual: 2400 passageiros e 900 tripulantes. A Blue Line Star garante, no entanto, que o novo navio será equipado com tecnologias de navegação de última geração, coletes e barcos salva-vidas de sobra.

O objetivo da empresa é que, depois da viagem inaugural, o Titanic II possa realizar outras rotas mundiais. “O navio irá seguir o traçado original, entre Southampton e Nova Iorque, mas irá também navegar por todo o mundo, inspirando e encantando as pessoas, e atraindo as atenções, com o seu mistério, em todos os portos que visitar” disse o presidente da Blue Line Star, Clive Palmer. Os bilhetes ainda não estão à venda para os turistas mais destemidos, que queiram recriar a viagem histórica que teve um fim trágico nos mares gelados.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.