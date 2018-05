Os 25 países melhores para investir em imóveis. Portugal é um deles

Como senhorio, vai ser pago por deter um bem de raiz, em vez de pagar para usufruir dele. No seu estudo mais recente, o GOBankingRates, descobriu os melhores países para investir em imóveis, com base no potencial retorno sobre a aplicação. Para tal foram tidos em consideração três aspetos:

– O arrendamento mensal de uma habitação com 1.292 metros quadrados;

– O imposto sobre rendas na ordem dos 1.274 euros mensais;

– Taxas de manutenção e outros custos.

Leia também: 16.000 euros por metro quadrado. Esta é a zona mais cara do mundo

Cada item recebeu uma pontuação e as três foram combinadas para formar uma classificação final. Quanto maior a pontuação, maior a potencial receita para os proprietários. A lista é dominada por países europeus e sul-americanos. Lembre-se, que antes de decidir partir para um investimento num país estrangeiro, é importante que esteja a par das leis e códigos fiscais em vigor nesses territórios, consulte um profissional que o possa aconselhar e encaminhar devidamente.

Conheça na fotogaleria acima os melhores países para ganhar dinheiro como senhorio.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.