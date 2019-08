Os erros que (todos) cometemos quando compramos um voo online

Na maior parte do mundo, quanto mais próximo da data de partida, mais caro é o voo. Este fenómeno acontece desde que as companhias aéreas se deram conta de que quem viaja em trabalho, em classe Executiva, por norma reserva as suas passagens "no último minuto". Mas ao contrário também acontece. Está provado que reservar voo com demasiada antecipação não faz poupar dinheiro. De acordo com o motor de busca Kayak, os melhores preços conseguem-se com 21 dias de antecedência.