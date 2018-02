Os países com melhores condições para atrair ‘cérebros’

Já são conhecidas as estimativas para 2018 do Índice Global de Competitividade de Talentos (GTCI, na sigla inglesa), que todos os anos elabora uma lista com os países mais aptos para atrair, desenvolver e reter talento estrangeiro.

Em conjunto com o Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD, na sigla francesa), o grupo Adecco e a Tata Communications, o GTCI avalia as nações mais atrativas para os cérebros de todo o mundo, com base em seis critérios: condições do mercado de trabalho, recetividade ao talento estrangeiro, margem de crescimento profissional, qualidade de vida, skills técnicos e sociais dos trabalhadores e a relação entre o ensino e o mundo do trabalho, nomeadamente a sinergia entre aquilo que é ensinado nas escolas e posteriormente aplicado nas funções do dia a dia.

Neste ranking, Portugal ocupa a 29.ª posição, ultrapassado por países como a Eslovénia, Malta ou República Checa, mas colocado à frente de outras nações como a Espanha, Itália ou China.

