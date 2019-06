Portugueses guardam 1333 euros para gastar nas férias de verão

Os europeus têm, em média, 2019 euros para gastar nas férias de verão. Em Portugal, o orçamento é 686 euros mais curto, mas os portugueses têm uma coisa em comum com os vizinhos da Europa: o orçamento é a razão número um para a escolha do destino de verão, mostra o Barómetro de Férias elaborado pela Europ Assistance.

Com um budget mais pequeno, os destinos procurados também são mais próximos. 47% dos portugueses opta por ‘ir para fora cá dentro’ e, entre os que escolhem o estrangeiro, 25% escolhem Espanha, França (9%) ou Itália (7%).

O orçamento também é critério essencial na escolha de um seguro de viagem, onde o preço acessível influencia a decisão de 36% dos entrevistados. As coberturas médicas são o critério mais procurado (62%), mas muitos portugueses (40%) entendem que a cobertura de um cancelamento de viagem também é importante.

Não é só o orçamento que em Portugal é mais curto. Este estudo mostra que os portugueses são os que tiram menos dias de férias no verão, com as férias a ficarem pelas 1,7 semanas.

Em Portugal, 69% dos inquiridos considerou o orçamento como fator determinante na escolha do destino, contra uma média europeia de 53%. Logo atrás vêm critérios como riscos para a saúde (57%), e os riscos de ataque terrorista (56%).

