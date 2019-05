Antigos escritórios do BES renascem com apartamentos de luxo e piscina infinita

Foi construído nos anos 70 e durante décadas pertenceu ao império Espírito Santo. Depois da queda do BES, o número 41 da avenida Álvares Cabral, entre o Rato e o Jardim da Estrela, deixou de albergar a ESAF e passou a ser a sede da Gestão de Ativos do Novo Banco.

Há seis meses, o banco colocou o imóvel à venda e rapidamente encontrou comprador. O grupo Coporgest vai investir 20 milhões de euros para transformar o edifício de sete andares em 19 apartamentos de luxo.

O apartamento mais pequeno será um T1 de 85 metros quadrados e o maior é o T4 duplex do último andar, que terá uma piscina infinita. “Todas as casas, logo a partir do primeiro andar, têm uma vista deslumbrante para Lisboa e para o Tejo”, revela ao DV Sérgio Ferreira, CEO da Coporgest.

O imóvel mais barato estará à venda por 675 mil euros, o que equivale a quase oito mil euros por metro quadrado. Já o comprador da penthouse terá de desembolsar um valor próximo dos quatro milhões de euros, revela Sérgio Ferreira. Há ainda um T3 com piscina avaliado em perto de três milhões de euros.

As casas ainda não estão vendidas, devido ao compromisso que a Coporgest assumiu com as imobiliárias que vão comercializar os imóveis a partir desta quinta-feira. Mas Sérgio Ferreira revela que tem “recebido manifestações de interesse” pelos apartamentos.

A Coporgest tem apostado na reabilitação urbana em Lisboa, tendo já investido em 21 imóveis no centro histórico da capital. A reabilitação deste edifício será por isso “mais simples”, diz o CEO, porque a construção é mais recente e em betão, sem as características típicas dos prédios pombalinos.

“É uma obra menos complexa, em que será necessário investir no reforço da estrutura, no isolamento térmico e na insonorização”. Quanto à fachada, Sérgio Ferreira reconhece que “tem de ser modernizada e embelezada”. Terá telas de ensombramento para uniformizar todo o empreendimento.

As obras na Álvares Cabral arrancam na próxima segunda-feira e deverão ficar concluídas no primeiro trimestre de 2021. Além dos 19 apartamentos o edifício terá uma loja com 6200 metros quadrados, cuja gestão ficará a cargo da Coporgest.

“Investidores estrangeiros estão a fazer as malas”

O CEO da Coporgest sublinha que o grupo continua à procura de oportunidades para investir no centro de Lisboa, e acredita que “ainda há muitas oportunidades neste segmento”.

Num dos últimos investimentos, o Sotto Mayor Premium Apartments, 30% dos apartamentos foram vendidos em 60 dias, todos a compradores estrangeiros.

Ainda assim, Sérgio Ferreira acredita que o auge do mercado imobiliário em Portugal já passou e deixa um alerta.

“Há investidores estrangeiros que entraram e estão a começar a sair. Alguns concorrentes nossos discordam desta posição e acham que os preços vão subir até à lua, mas eu não acredito. Portugal foi assaltado por investidores estrangeiros que estão agora a fazer as malas”.

