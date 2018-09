Produtos ‘surpreendentes’ que geram fortunas fabulosas para os seus países

Na maior parte do mundo são apenas flores com cores garridas, mas no Irão são das maiores fontes de riqueza, pois é através delas que se consegue obter o açafrão. Cada flor é colhida cuidadosamente à mão, por isso é uma das especiarias mais caras do mundo, fazendo com que seja também uma das maiores fontes de riqueza do país. Nos primeiros meses do ano passado, o Irão exportou 147,2 toneladas de açafrão.