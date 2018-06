Proprietária do Corpo Santo Hotel estreia-se em Luanda

A distribuidora farmacêutica Farmaka, que detém um cinco estrelas na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, anunciou um investimento de milhões na abertura de um hotel em Luanda no próximo ano. O anúncio foi feito esta quarta-feira, dia 6 de junho, pelo diretor-geral do Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Pedro Pinto, num encontro com a imprensa, que justificou a decisão de entrar em Angola pela escalada dos preços do imobiliário em Portugal.

O diretor do hotel destaca, em relação a Lisboa, a subida dos preços em flecha. Por esse motivo, tem sido constantemente adiada a compra de novos imóveis na cidade. “Não têm surgido oportunidades”, afirma Pedro Pinto.

O Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, inaugurado há nove meses, é o primeiro projeto turístico da família Manji, proprietária da Farmaka. Até agora, foram investidos 18 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões de euros em preservação das descobertas arqueológicas no piso inferior do hotel, onde se encontram escavações arqueológicas com mais de 620 metros quadrados, incluindo 32 metros de muralha fernandina.

Os 79 quartos, o restaurante Porter, a recém-inaugurada gelataria Lisbolato e o núcleo museológico do hotel ocupam três edifícios pombalinos, adquiridos em 2005, 2009 e 2012. Durante séculos, aquele mesmo quarteirão que liga o largo do Corpo Santo, a Rua do Arsenal e a Travessa do Cotovelo foi logradouro de pescadores e estaleiro naval.

Pedro Pinto congratula-se pelos resultados alcançados em tempo recorde. A unidade regista, atualmente, uma taxa média de ocupação acumulada de 80%, uma estada média de 3,3 noites e um preço médio de 221 euros. Os norte-americanos, os franceses e os brasileiros são os três maiores emissores do hotel que, segundo o diretor-geral, representa 10 a 15% da faturação da empresa de medicamentos.

A localização junto à baixa lisboeta explica, por um lado, o desempenho do hotel. Mas é voltando “ao básico – um serviço baseado nas pessoas -” que pretendem fazer a diferença, frisa o diretor-geral. Aliás, “só no segundo ou terceiro dia é que os clientes descobriam que estavam a cinco minutos da Praça do Comércio”, explicava Pedro Pinto para anunciar um programa diário de walking tours, das 10:30 às 16 horas, pelas zonas mais emblemáticas da capital portuguesa. A partir do verão, às sextas-feiras e sábados, vão passar a contar também com passeios noturnos.

Dentro de semanas, a unidade hoteleira irá somar à sua oferta não só um jacuzzi, como também um spa. A abertura do espaço, no piso superior à gelataria, está prevista para outubro.

