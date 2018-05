Quer um aumento? Siga estes 10 conselhos

É importante aprender e praticar a linguagem de negociação correta, de forma confiante, assertiva, educada e direta. Praticar o que vai dizer e como é uma excelente maneira de aumentar a sua confiança para a reunião com o seu chefe. Discuta a sua apresentação com um parceiro ou com um amigo próximo, e treine uma abordagem sem confronto, calma e confiante, excluindo todas as expressões do tipo “peço imensa desculpa” ou “agradeço-lhe imenso”. Finalmente, aproveite para falar com alguém que tenha passado pelo mesmo sobre os seus medos e preocupações, que pode ser um mentor para o guiar, apoiar e aconselhar