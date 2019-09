Regresso às aulas. Estas são as dicas de poupança para os pais

Deve consultar as apólices da sua carteira de seguros: seguro automóvel, seguro multirriscos, seguro de vida, seguro de saúde. É essencial analisar todas as condições das apólices e rever as coberturas que estão asseguradas como forma de confirmar a não existência de possíveis duplas coberturas para um mesmo seguro. Após este levantamento, pode ser uma mais-valia contactar uma empresa especialista em finanças que o possa ajudar, por exemplo, a renegociar os prazos e garantias dos seus seguros associados ao crédito habitação, onde é possível conseguir poupanças significativas.