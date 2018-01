Saiba as mudanças no Portal das Finanças em vigor em janeiro

“Dispondo de mais de 700 serviços e inúmeros conteúdos, uns de caráter legislativo e outros explicativos (folhetos, questões frequentes, etc.), havia necessidade de lhes dar uma nova organização em ordem a permitir aos utilizadores melhor extraírem as suas potencialidades”, explica a Autoridade Tributária e Aduaneira, num comunicado publicado no PF, justificando assim a renovação do site ao qual acedem os contribuintes.

“No Portal renovado, a organização dos serviços e dos conteúdos será efetuada tendo em consideração o tipo de contribuinte que nos aborda – cidadãos, negócios e outras entidades –, disponibilizando-lhe os serviços e os conteúdos que se afiguram mais direcionados à satisfação das suas necessidades”, pode ler-se na mesma nota.

Entre as principais alterações no site – uma das medidas do novo programa Simplex -, os contribuintes terão ao seu dispor um novo motor de busca melhorado, que apresenta em páginas separadas informações sobre serviços, legislação e dados pesquisados. Logo ao aceder ao PF, depois da autenticação, o contribuinte terá acesso aos serviços mais relevantes, de acordo com o seu perfil e histórico.

