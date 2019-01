A gasolina é igual em todo lado, mas o mesmo não acontece quando ao seu preço. O preço do barril de petróleo, as tarifas, os custos de transporte, os impostos… Tudo isso contribui para as variações do preço entre países.

Tendo em conta o preço da gasolina, a seguradora britânica Veygo calculou quantos quilómetros se podem fazer com 50 euros de gasolina. E, se há países em que se podem percorrer mais de três mil quilómetros, noutros nem 500.

Os valores, divulgados pela El Motor, representam apenas uma estimativa, uma vez que também o tipo de carro tem influência. Foram analisados 50 países e os autores do estudo basearam-se no modelo mais vendido no Reino Unido, o Ford Fiesta, que tem um consumo médio de 6,3 litros a cada 100 quilómetros.

Veja na galeria quais são os países com a gasolina mais barata e, por consequência, aqueles onde a distância percorrida é maior, e aqueles onde o combustível é mais caro.

