Science4you lança tablet para crianças 100% made in Portugal

Já na sua sexta edição, o tablet criado especialmente para crianças a partir dos seis anos pela marca portuguesa Science4you volta a surgir em 2019. Mas agora com a novidade de ser 100% português.

Isto porque foi desenhado e criado em conjunto com a tecnológica nacional Ikimobile. Chama-se Tab4you6 e é totalmente produzido em Portugal, informou esta quinta-feira a Science4you no lançamento do produto.

De acordo com Bruno Santos, diretor de marketing da Science4You, “este lançamento faz parte da renovação da gama de tablets da Science4you, com alto foco na resistência deste tipo de produto para o target infantil e pretende ser uma oferta que alia a aprendizagem à diversão. A ideia, o conceito e a concretização deste produto tecnológico totalmente made in Portugal deixa-nos orgulhosos.”

Este conceito made in Portugal faz parte do ADN de ambas as empresas que se juntaram para criar o Tab4you6. A Science4you S.A. é uma empresa 100% portuguesa que produz, desenvolve e comercializa brinquedos científicos e educativos com sede em Loures. Já a Ikimobile é uma marca de telemóveis portuguesa que fabrica produtos eletrónicos, incluindo smartphones, acessórios e scooters elétricas, criada em 2015.

“O Tab4You6 é um tablet de fácil uso para crianças, que tem tudo aquilo que os mais pequenos precisam para fazer um trabalho escolar, jogar nos seus tempos livres ou pesquisar como se fazem experiências Science4You, ajudando-as a explorar, desenvolvendo a sua criatividade, e a perceber que aprender pode ser divertido. Vem completamente preparado para o seu público: com uma capa protetora que serve de suporte e com uma pega ideal para facilitar o seu transporte, garantindo também que este produto seja incrivelmente resistente a quedas”, informou a marca em comunicado.

Ainda no departamento da segurança, e para deixar os pais descansados, a proteção extra torna o Tab4you6 robusto e antichoque, sendo que o vidro do equipamento “é feito de um material diferente, garantindo que não se estilhaça”.

O Tab4You6 vem equipado com o Sistema Operativo Android 9, um processador Quad-Core de 1.5 GHz, um ecrã HD de 7 polegadas, duas câmaras – uma traseira e uma frontal ambas com 2MP – e com capacidade até 64 GB de armazenamento externo através de um cartão SD. Conta ainda com uma caneta touch, que proporcionará mais facilidade e comodidade e uma memória de 1 GB de RAM e 8 GB de ROM.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.