Segurança Social tem para arrendar T2 em leilão por 1150€ no mínimo

A Segurança Social colocou em leilão o arrendamento de um apartamento com dois quartos em Lisboa, na zona de Belém, por um valor base de 1150 euros – mensalidade esta que está sujeita a ofertas superiores.

“O imóvel está localizado em zona nobre da cidade de Lisboa, próximo do Bairro do Restelo e do centro de Algés”, pode ler-se no anúncio publicado no site do Património Imobiliário da Segurança Social. O leilão teve início a 30 de maio e termina a 20 de junho.

O apartamento “beneficia de uma boa localização, com todo o tipo de comércio, serviços, transportes públicos (terminal rodoviário e estação de comboios de Algés) e bons acessos (Avenida Marginal e CRIL)”, segundo a descrição.

Trata-se de um “apartamento T2 remodelado, situado no 2º andar de prédio sem elevador”, na rua Damião de Góis n. 11 (pode ver nas imagens no início do texto). O imóvel com 100 m2 de área é “constituído por hall, sala, dois quartos, cozinha, casa de banho, marquise e duas despensas”.

Através do referido site da Segurança Social é possível agendar uma visita ao apartamento. Até à hora de publicação deste artigo, o imóvel ainda não tinha sido licitado.

Numa pesquisa no mesmo portal, este é o único apartamento para arrendar em todo o país.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.