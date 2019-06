Vai comprar a casa usada errada se não tiver atenção a estas seis coisas

O Certificado Energético do imóvel é um dos documentos obrigatórios no processo de compra de casa. Deverá olhar para este documento para realizar uma estimativa dos gastos que poderá vir a ter. Ao avaliar casas usadas é também importante que consulte a Certidão de Teor, que pode ser adquirida na Conservatória do Registo Predial. Este documento permite averiguar se existem penhoras, hipotecas, ónus ou outro tipo de encargos associados aos imóveis. Deve ainda verificar se o imóvel está livre de herdeiros ou se tem algum contrato de arrendamento ou de usufruto por parte de terceiros.