Seis dicas para poupar no combustível

O preço da gasolina e do gasóleo em Portugal está no valor mais alto desde o primeiro semestre de 2014 e já está a levar os condutores a fazer muitas contas antes de irem encher o depósito.

No Parlamento, há já várias iniciativas para que o governo retire o aumento extraordinário de seis cêntimos no ISP – Imposto Sobre Combustíveis para amortecer o impacto. Mas reduzir a fatura com a gasolina e o gasóleo, com ou sem mexidas de impostos, também é possível com algumas dicas práticas.

Prepare a viagem

Antes de pegar no carro pode logo reduzir a conta com o combustível. Consulte, por exemplo, o portal dos Preços de Combustíveis, que apresenta o custo do litro de gasolina ou gasóleo para todos os postos nacionais. Na internet também poderá pesquisar o percurso mais eficiente com aplicações como o Google Maps ou páginas como a Via Michelin. As aplicações móveis também podem ser úteis para o informar sobre eventuais obras ou acidentes na estrada e que o façam ficar preso num engarrafamento.

Manutenção a horas

Fazer as revisões do carro tal como pedido pela marca também pode diminuir a fatura. Substitua os filtros de óleo e as velas do motor em intervalos regulares, para evitar desgaste excessivo ou acumulação de detritos. Utilizar os pneus certos, além de proporcionar maiores condições de segurança, também reduz o atrito e o consumo. E a despesa ao fim do ano.

Atenção às rotações

Utilizar o motor na rotação certa pode fazer muita diferença no consumo do carro, sobretudo se estiver em condições normais de viagem. Nos veículos a gasolina, o carro deve circular idealmente nas 2500 rotações; nos automóveis a gasóleo, o ideal é rodar a 2000 rotações.

Use bem o motor

Acelerações bruscas não lhe permitem ganhar assim tanto tempo na viagem e acabam por disparar o gasto do combustível. Prefira uma condução mais defensiva e mais suave: além de poupar gasolina ou gasóleo, desgasta menos os componentes. Também não vale a pena acelerar com o carro parado e colocar a caixa em ponto morto: só poupa combustível se desacelerar com a mudança engrenada. Se tiver uma paragem prolongada, desligue o motor.

Refresque bem

Quando está muito calor, sobretudo, temos tendência para ligar o ar condicionado. É verdade que o carro gasta mais quando está a ser utilizado, mas quando estamos a andar mais depressa o ar condicionado tem menos impacto no consumo do que conduzir com as janelas abertas ou utilizar o ventilador do carro, que provocam maior resistência aerodinâmica. Outra dica: se estacionar o carro à sombra, em dias de muito calor, também poupa no combustível, porque precisa de utilizar menos o ar condicionado.

Corte nas gorduras

Não vale a pena ter objetos na bagageira dos quais não vai precisar. Em conjunto, esses pequenos artigos dão lastro ao carro e só servem para que gaste mais combustível. Este problema agrava-se quando tem barras no tejadilho que, mesmo quando não têm nada por cima, estão a contribuir para o aumento do consumo por causa da maior resistência aerodinâmica.

