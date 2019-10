Siga as dicas para poupar com seguros de poupança, investimento ou PPR

Esta quinta-feira, 31 de outubro, comemora-se mais um Dia Mundial da Poupança. A pensar nisso, a seguradora Zurich Portugal, que faz parte do Grupo Zurich, e está no país há mais de 100 anos, propõe 10 dicas que passam sobretudo pelos seguros de poupança, investimento e Planos Poupança Reforma (PPR), enquanto “soluções que funcionam como uma rede de proteção financeira em caso de necessidade de reorganizar a normalidade da vida face a imprevistos que surjam, como por exemplo, a incapacidade para o trabalho ou doenças graves”.

Percorra a galeria e siga as dicas para começar a poupar para o futuro ou para um imprevisto. Não se esqueça de comparar sempre as várias ofertas de produtos de poupança que existem no mercado, comercializados por bancos e seguradoras.

No caso dos seguros, “o montante de poupança e investimento é de livre escolha, o modo de pagamento pode ser feito através de entregas únicas, esporádicas ou regulares e o montante acumulado pode ser utilizado sempre que necessário. Em Portugal a Zurich comercializa contratos de seguro de poupança ou investimento ligados a fundos de investimento, próprios e através de entidades bancárias”, refere a seguradora, que em Portugal tem mais de 620 mil clientes.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.