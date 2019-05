Foram quase 40 as empresas portuguesas presentes na Techtextil, a mais importante feira internacional de têxteis técnicos, que este mês decorreu em Frankfurt, na Alemanha. Conheça aqui algumas das inovações que Portugal levou à capital da inovação têxtil no mundo

Sedacor – Quem disse que a cortiça não podia ser fiada?

A cortiça foi a grande estrela da edição de 2019 da Techtextil, arrecadando um dos sete prémios de inovação da feira. O cork-a-tex, um fio de algodão revestido a cortiça, desenvolvido pela Sedacor e pela Têxteis Penedo, em parceria com o Citeve, venceu o galardão na categoria de Novo Material. “Quando quis colocar cortiça em têxteis disseram-me que era impossível. Afinal, a minha loucura é positiva e nada melhor do que um prémio como este para demonstrar as potencialidades da cortiça”, diz Albertino Oliveira, da Sedacor. A prova-lo está o facto do novo fio, que começará a ser produzido, de forma industrial, a partir de setembro, ter sido responsável por um terço dos visitantes que passaram pelo stand da empresa de São de Oleiros. A primeira fábrica portuguesa no mundo a fazer fio de cortiça vai ficar em Guimarães, perto da Têxteis Penedo, e é um investimento conjunto das duas empresas.

A Sedacor apresentou, ainda, em Frankfurt a sua vasta gama de tecidos de cortiça, sob a marca cork ’n rol, para as indústrias do calçado, da moda e do mobiliário. “Numa altura em que a sustentabilidade é uma questão cada vez mais relevante, esta é a nossa oferta de pele vegetal. A cortiça tem o dobro da resistência das peles à abrasão como permite a impressão digital”, Albertino Oliveira. Um sofá e quatro cadeiras forradas a cortiça atestavam as potencialidades do material no domínio da decoração.

Têxteis Penedo – E se uma almofada pudesse ser uma cama?

Também no stand da Têxteis Penedo, o cork-a-tex esteve em lugar de destaque. Xavier Leite, presidente da empresa de Guimarães, destacou o interesse que o inovador fio suscitou já junto das indústrias da moda, automóvel e até da aviação. “A junção da cortiça ao algodão confere ao fio propriedades extremamente valiosas”, reconhece, destacando a sua enorme resistência, o isolamento térmico e a capacidade retardante ao fogo.

O Pillow2Bed foi outro dos produtos inovadores que a têxtil de Guimarães teve em exposição, este desenvolvido individualmente. “Quisemos arranjar uma solução de mobilidade que ajudasse a simplificar o acolhimento de um visitante, desenvolvendo uma almofada decorativa que se transforma numa cama”, explica Agostinho Afonso, administrador da empresa. Apresentado pela primeira vez numa feira, o Pillow2Bed gerou grande interesse entre os visitantes. Tem incorporado um colchão antiderrapante.

O photofabric foi outra das inovações que apresentou. A empresa consegue transformar qualquer fotografia, com um mínimo de 300 dpi, num tecido jacquard em algodão, de decoração. Permite, por exemplo, decorar uma parede com uma imagem de grande nitidez.

LMA – Malhas que protegem das radiações eletromagnéticas

Respirável, impermeável e termoregulador. Estas são as três características que a LMA juntou num único substrato têxtil para que seja usado em coberturas de colchões. O Thermic foi a novidade que a empresa de Rebordões, Santo Tirso, apresentou na feira de Frankfurt, uma inovação desenvolvida em parceria com um laboratório inglês. O pedido partiu de um fabricante nórdico de colchões, que procurava uma cobertura que permitisse uma forte circulação do ar, essencial para pessoas acamadas, mas, também proteção em caso de incontinência, assim como um tecido que aquece quando está frio ou que refresca quando está calor.

Apresentado pela primeira vez na Techtextil, o Thermic teve “muito boa recetividade”, com vários potenciais clientes interessados. O tecido pode, ainda, ser enriquecido com novas funcionalidades, como a proteção antiácaros, antibacteriana e as propriedades cicatrizantes.

Outra das novidades apresentadas pela LMA foi a malha que criou com efeito barreira contra radiações eletromagnéticas, desenvolvida, também, a pedido de um cliente nórdico. Neste caso, o objetivo era dar resposta às preocupações suscitadas pelos estudos médicos que indicam que o uso do telemóvel no bolso das calças é responsável pelo aumento do risco de infertilidade masculina. A nova malha destina-se ao fabrico de roupa interior masculina, mas não só. Pode ser usada, explica Manuel Barros, diretor executivo da LMA, nos bolsos dos casacos para proteção das radiações eletromagnéticas nos utentes de pacemakers.

ERT – Desperdícios de solas transformados em laminados que parecem cortiça

Com a sustentabilidade na ordem do dia, o grupo ERT resolveu aproveitar os desperdícios da sua fábrica de chinelos e pantufas, onde produz cerca de um milhão de pares ao ano, para criar o BioEva. Os desperdícios das solas de borracha são triturados e transformados em blocos ou laminados em folhas de diferentes espessuras, que chegam a parecer cortiça, “muito apreciados por arquitetos, designers e pelas indústrias de componentes para calçado”, explica Fernando Merino, diretor geral do grupo de São João da Madeira que fatura cerca de 120 milhões de euros e dá emprego a mais de 1100 pessoas. O BioEva tem uma grande capacidade de absorção ao impacto, além de ser leve e resistente. Faz grande sucesso no mercado norteamericano.

Embora os têxteis técnicos para a indústria automóvel assegurem 85% das vendas do grupo, que conta com fábricas em Marrocos, na República Checa e na Roménia, e esteja a estudar a abertura de unidades no México e na China, o grupo ERT apresentou-se em Frankfurt apenas com os seus produtos para os setores não-automóvel, que está a concentrar sob a designação W-Tex – Working with Layers, na sua unidade de Felgueiras, criada para abastecer o negócio do calçado na região, mas, também, com o objetivo de “investir em novas tecnologias para dar resposta a outras indústrias, como a do vestuário, do desporto, dos têxteis-lar e da construção”. Com a Polisport, de Oliveira de Azeméis, e com o apoio do Citeve, está a desenvolver um processo inovador de injeção de plástico sobre têxtil para a criação de coletes de proteção para motociclistas ou para estofos de cadeiras para transporte de crianças em bicicletas.

Cordex – Dos fios de sisal ao filme estirável para a agricultura

Também a Cordex marcou presença em Frankfurt, com a sua oferta de multifilamentos para redes de segurança, para fabricantes de cintas têxteis e para a indústria de filtros e com monofilamentos para aplicação em tecidos geotêxteis. A grande novidade foi a inclusão do filme estirável agrícola na sua gama de produtos, destinado a assegurar a manutenção da qualidade no armazenamento dos fardos de forragem, tornando-se, assim, “o único fabricante agrícola a cobrir a gama total, desde os fios de sisal, passando pela rede agrícola, ao filme estirável”, diz o diretor de vendas, Nuno Vitó.

O segmento de cordoaria contribui com 90 milhões de euros para a faturação total do grupo, na ordem dos 220 milhões, sendo que 75% das cordas que fabricam se destinam ao segmento agrícola. Os Estados Unidos são o maior mercado de exportação deste grupo familiar que dá emprego a 800 pessoas, 550 das quais na cordoaria.

