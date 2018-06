Trabalhar menos por mais? Nestas 15 cidades é possível

Trabalhar menos por mais. Este é o cenário desejado pela maioria dos trabalhadores que ambiciona um horário laboral reduzido e um salário aprazível.

O Expert Market divulgou os locais no mundo onde é possível concretizar este sonho. Num relatório que cruza os dados do Deutsche Bank Markets Research, são conhecidas as cidades que oferecem uma maior compensação monetária, por menos horas de trabalho.

O salário líquido mensal, o tempo de férias pagas e as horas de trabalho por ano foram os fatores que serviram de comparação para a eleição destas cidades.

Se está a pensar em mudar de cidade e de trabalho espreite a fotogaleria e veja quais são as 15 onde pode ter mais férias e menos horas de trabalho.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.