Veja quanto vai pagar com as novas tabelas de IRS

Veja as imagens. Cerca de 1,5 milhões de famílias beneficiam este ano de uma descida do IRS, na sequência da alteração dos escalões e das respetivas taxas de imposto. As mudanças abrangem os salários brutos até 3200 euros e quem ganha 2500 euros por mês, por exemplo, terá uma poupança máxima de 293 euros. Nos rendimentos mais baixos, o desagravamento virá pelo novo mínimo de existência e nos mais elevados através da eliminação da sobretaxa. Confira as simulações, com as novas tabelas de IRS, realizadas pela consultora EY para o Dinheiro Vivo.

(Artigo publicado originalmente a 14 de outubro de 2017)

