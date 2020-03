Galp com mínimo de 50% de trabalhadores em teletrabalho

A Galp Energia tem, pelo menos, metade dos seus funcionários a trabalhar em casa, num esquema de escala de rotatitividade quinzenal. Uma medida aplicada apenas aos “colaboradores de instalações não industriais”, destaca a empresa em comunicado, e que foi colocada em marcha a partir de 6 de março. O plano de contingência da Galp “será revisto sempre que a evolução da situação ou as diretivas do Governo assim o justifiquem”, adianta a petrolífera, presidida por Carlos Gomes da Silva.

“Em função da evolução da situação relativa à pandemia Covid-19 e das medidas ontem decretadas pelo Governo, a Galp atualizou e reforçou o seu plano de contingência, com três objetivos prioritários: o bem-estar e a segurança dos colaboradores, a resiliência de todas as operações e o regular funcionamento de infraestruturas críticas para o país e a resposta às necessidades dos consumidores e das empresas”, pode ler-se no comunicado.

A empresa, que já havia suspendido todas as viagens previstas para as áreas mais afetadas pela doença, restringido as restantes aos casos de “estrita necessidade”, em favor do uso da teleconferência, e imposto a quem regressou de áreas sensíveis a permanência em casas por um período de duas semanas, “disponibilizando-lhes o acesso à realização de exames médicos”, desde 27 de fevereiro, vem, agora, explicar que, além das medidas para garantir o “regular funcionamento” de “infraestruturas críticas” para o país – onde se inclui a sua rede de postos e áreas de serviço –, tem, também, em curso “um plano de resposta constante às necessidades dos cidadãos”, por exemplo, através do reforço de stocks nas suas lojas.

Quanto aos trabalhadores, o regime de trabalho remoto abrange, no mínimo, metade dos colaboradores de cada equipa, sempre que a sua aplicação “não afete as operações ou a continuidade de negócio”. O home office é organizado num sistema de escala rotativa quinzenal, sendo que “todos os colaboradores que se enquadrem em grupos de risco – doenças cardíacas, doenças respiratórios e diabéticos, entre outros – estarão em regime de home office até indicação em contrário”.