Galp cria divisão dedicada à cibersegurança

A Galp Energia criou uma unidade dedicada à cibersegurança para prevenção e gestão de incidentes cibernéticos.

A empresa é uma das consideradas como operadores de serviços essenciais abrangidas pela diretiva comunitária relativa a segurança das redes e da informação no espaço da União Europeia.

A legislação, já transposta para o regime jurídico português, obriga os operadores de serviços essenciais a endereçar de várias formas o tema da cibersegurança, nomeadamente comunicando incidentes de ataques cibernéticos.

“A indústria (o setor da energia) está ainda a adaptar-se e a Galp aqui não é muito diferente”, disse diretor de Segurança e Informação da petrolífera nacional num debate no âmbito do encontro anual da Associação Portuguesa das Empresas de Gás Natural sobre ‘Gás Natural: Energia de hoje e do futuro’ que se realiza esta terça-feira em Lisboa.

