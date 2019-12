Galp dá mais um passo para a exploração de petróleo em Carcará, no Brasil

A Galp informou hoje o mercado que foram enviadas à Agência Nacional de Petróleo do Brasil as declarações de comercialidade da área de Carcará na bacia de Santos, mais um passo para a exploração de petróleo.

“A Galp, parceira do consórcio para o desenvolvimento dos blocos BM-S-8 e Norte de Carcará, informa que foi submetida à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) as Declarações de Comercialidade da descoberta de Carcará na bacia de Santos no pré-sal no Brasil, juntamente com o relatório final do Plano de Avaliação da Área”, informou a empresa através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda segundo o comunicado, as atividades com vista à exploração de petróleo nesta área iniciaram-se em 2008, estando desde então a ser avaliados os dados sísmicos assim como a ser feita a perfuração de cinco poços, dos quais quatro já estão testados para produção.

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva realça que “a área de Carcará é considerada um dos ativos mais promissores de petróleo de boa qualidade”, estando localizada no pré-sal brasileiro da bacia de Santos.

A Galp Energia é uma das empresas na exploração do pré-sal brasileiro, detendo uma participação de 20% tanto no consórcio BM-S-8 como no consórcio Norte de Carcará, enquanto a norueguesa Equinor tem 40% e a norte-americana Exxon Mobil os outros 40%.