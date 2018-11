Galp e BCP? “Não vamos sair amanhã. Mas a tendência é essa” diz João Lourenço

O presidente de Angola afirmou que a tendência é que a Sonangol se retire do capital das empresas portuguesas em que está investida. João Lourenço disse, numa entrevista ao Expresso, querer “elevar ainda mais o nível de uma cooperação que pretendemos mais salutar e coesa”. Abre as portas a investidores portugueses e a profissionais da área da Saúde. Mas diz que não quer “comerciantes”, que “queiram apenas vender coisas a Angola”.

João Lourenço sinalizou um desinvestimento da Sonangol na bolsa portuguesa, onde é acionista de referência da Galp e do BCP. A empresa estatal angolana está presente no capital da petrolífera portuguesa através da Esperaza Holding. A Sonangol tem 55% dessa entidade. Os restantes pertencem a Isabel dos Santos. A Esperaza, por sua vez, detém 45% da Amorim Energia, que é dona de 33,34% da Galp.

Sobre essa participação, o presidente angolano disse que “o Executivo já anunciou que a Sonangol deve retirar-se de grande parte dos negócios e das participações em que está envolvida e que não têm muito que ver com o eu core business”. João Lourenço admite que “é verdade [que a Galp] está dentro do seu core business”. Mas realçou que “não deixa de ser uma dispersão”.

Já sobre o BCP referiu que a tendência será também de desinvestimento. Mas garante que não “vamos sair amanha”. A Sonangol é a segunda maior acionista do banco liderado por Miguel Maya, com 19,49%. O maior investidor é a Fosun com 27,06%.

No que diz respeito às relações com Portugal, João Lourenço diz que na visita agendada de 22 a 24 de novembro vai “procurar cativas os investidores privados portugueses em todas as áreas onde for possível (…). Mas estou a referir-me a investidores e não a comerciantes, não aqueles que queiram apenas vender coisas a Angola”. Acrescenta que existe “também a possibilidade de muitos técnicos portugueses virem trabalhar para Angola na área da Educação e também da Saúde”.

Outro dos assuntos abordados por João Lourenço na entrevista foi a exoneração dos filhos de José Eduardo dos Santos dos cargos em empresas públicas. O presidente angolano diz que “não afastei filhos de ninguém. Afastei quadros, que são cidadãos nacionais”.

E relembra que desde que tomou posse houve dezenas de exonerações e nomeações. “É injusto e um desrespeito para com a família dos outros, que tendo também pais, estes estariam igualmente no direito de perguntar por que razão os seus filho forma exonerados…”