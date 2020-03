Galp já entregou 15 ventiladores. Até ao final da semana serão 19

A Galp já entregou 15 dos 29 ventiladores que a empresa, em conjunto com a Fundação Galp, anunciou que seriam oferecidos ao Serviço Nacional de Saúde para ajudar na resposta à pandemia da Covid-19. E, até ao final da semana, este número subirá para 19, com a entrega de mais quatro ventiladores.

Segundo o comunicado da Galp, os restantes dez ventiladores adquiridos pela petrolífera para oferecer ao Serviço Nacional de Saúde “deverão chegar a Portugal na próxima semana”.

Seis dos 15 ventiladores já entregues foram para o Hospital de São João e três para o Hospital de Santo António, ambos no Porto. Os hospitais de Setúbal, Beja e Évora receberam dois ventiladores cada um e, ainda, esta semana, serão entregues dois ao Hospital do Montijo e outros dois ao Hospital de Santa Maria da Feira.

A entrega está a ser realizada em “articulação” com a Administração Central do Sistema de Saúde que, em coordenação com o Grupo de Coordenação da Resposta Nacional da Medicina Intensiva à Pandemia Covid-19, “está a proceder à respetiva distribuição pelas unidades hospitalares do país”.

“A alocação dos mesmos teve por base a pressão atualmente existente nos serviços de medicina intensiva e as necessidades previamente identificadas por este grupo de coordenação”, sublinha a Galp no comunicado.