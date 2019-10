Galp lança nova empresa Flow para promover mobilidade elétrica e car sharing

A Galp está a apoiar o lançamento da sua nova empresa Flow , que se dedica a frotas empresariais, mobilidade elétrica urbana e partilha de veículos. Os seus fundadores são os inventores da plataforma de base da eCooltra (scooters elétricas) em Lisboa, Madrid, Barcelona e Roma, bem como de outras experiências em Portugal em que a Galp também participa, como a Wyze.

A Flow é uma startup que resultou de uma parceria tecnológica entre a Galp (acionista maioritário) e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA, que mantém uma participação minoritária). Na prática, Os engenheiros da Flow desenvolveram e gerem agora uma plataforma tecnológica para a gestão de soluções de mobilidade, integrando a vertente de carregamento de veículos elétricos, a monitorização avançada de frotas ou os serviços de partilha de veículos nas empresas e nas cidades.

Isto vai permitir que uma empresa que tem uma frota de veículos possa partilhá-los com os seus colaboradores da mesma forma como hoje se partilham trotinetes, por exemplo.

A Galp entra em campo para promover a disponibilização desta solução de mobilidade integrada para as frotas dos seus próprios clientes, incluindo a opção elétrica e a partilha de veículos, com vista a reduzirem a sua pegada ecológica e os seus custos. À boleia da petrolífera, a Flow pretende iniciar a sua presença em diversos mercados, nomeadamente naqueles em que a Galp já se encontra e onde a mobilidade elétrica é uma prioridade, como a Península Ibérica e o Brasil.

“O spin-off da Flow é exemplo da forma como a Galp pretende olhar para os temas da inovação, da transformação e dos novos negócios. Identificando, promovendo e capacitando novas linhas de negócio com autonomia, para que estas tenham a agilidade e o espaço indispensável para ganharem escala e conquistarem o mercado global,” afirma Susana Quintana-Plaza, a administradora executiva da Galp responsável pelas áreas de Renováveis e Novos Negócios.

“Hoje em dia, a maioria dos players de energia estão focados, quase exclusivamente, em colocar a infraestrutura de carregamento elétrico e fornecer eletricidade para os pontos de carregamento. A Flow complementa a implantação da infraestrutura da Galp com uma solução diferenciada para frotas e cidades”, referiu ainda a Galp em comunicado, acrescentado: “Qualquer proprietário de uma frota que pretenda eletrificar os seus veículos necessitará de infraestrutura de carregamento elétrico nas suas instalações, um sistema operacional para os pontos de carregamento, eletricidade, dispositivos para monitorizar e localizar a frota e mesmo assegurar o serviço de partilha de veículos”.

A Flow disponibiliza também soluções integradas de gestão dos sistemas de mobilidade e transportes urbanos dos municípios, como é o caso de Cascais, através da iniciativa MobiCascais, permitindo o acesso e pagamento de serviços como os transportes públicos, bicicletas partilhadas, estacionamento ou o carregamento de veículos elétricos.

Estas soluções já foram implementadas por cerca de 400 mil utilizadores finais.

“Gradualmente, estas plataformas poderão suportar uma integração cada vez maior colocando, por exemplo, em comum frotas de diferentes empresas com ainda maiores ganhos de eficiência, e muitas outras possibilidades de novos serviços de mobilidade, que já são perfeitamente possíveis do ponto de vista tecnológico”, afirma André Dias, Chief Technology Officer, fundador e líder da equipa de 30 engenheiros da Flow. “Em muitos casos, as barreiras tecnológicas são mais fáceis de ultrapassar do que as psicológicas e comportamentais,” acrescenta.