Galp mantém 70 trabalhadores na refinaria de Matosinhos

A Galp vai reunir, entre fevereiro e março, individualmente com os 401 trabalhadores que tem na refinaria de Matosinhos para "identificar as soluções que se afigurem viáveis em cada caso particular", anunciou a empresa em comunicado, esta quarta-feira, em que dá conta que o novo parque logístico que ficará a funcionar no local vai permitir manter "cerca de 70 postos de trabalho", mais 10 do que o inicialmente dado a conhecer.

O comunicado surge na sequência da reunião que a administração manteve ontem com os trabalhadores e representantes sindicais, para dar a conhecer as várias etapas de desativação da refinaria e as soluções previstas. Como já havia anunciado, a Galp explica que este processo de desativação levará, no mínimo, três anos, sendo composto por três grandes fases, o descomissionamento, o desmantelamento e a descontaminação.

O descomissionamento da fábrica de combustíveis decorrerá até ao fim de março, sendo que se prolonga até ao fim de junho no caso das fábricas de aromáticos e óleos base e até ao final do ano no que às utilidades diz respeito. Na prática, trata-se de "isentar todas as unidades processuais da presença de produto, preparando os equipamentos de uma forma segura para, a partir de 2022, o seu desmantelamento e subsequente descontaminação, de acordo com o plano a definir, que resultará das alternativas de uso a serem identificadas", pode ler-se no comunicado.

A petrolífera assegura que "todos serão ouvidos e tratados com o respeito e a dignidade que se exige", a exemplo do que José Carlos Silva, Chief Executive Officer da Galp Energia, afirmou, há uma semana, no Parlamento, e que está "em curso" uma análise de "todos os processos de contratação na empresa, avaliando a possibilidade de direcionar uma parte substancial das vagas de 2021 para promover eventuais situações de mobilidade interna e de requalificação de competências".

O obejtivo é "integrar o maior número de pessoas noutras funções" dentro do grupo Galp, nomeadamente na Refinaria de Sines, "bem como em outras oportunidades no mercado de trabalho". Uma solução que os representantes da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), que estiveram na reunião com a administração da Galp, apelidam de "remendos".

Além disso, a Galp explica que"foram também "identificadas as potenciais situações de reformas por velhice e/ou reformas antecipadas por turnos", garantindo que delineou um "plano social com condições substancialmente favoráveis" para os casos de acordos de pré-reforma ou de rescisões por mútuo acordo, mas sem as especificar.