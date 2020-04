Galp oferece mais de 300 computadores para ensino à distância

A Galp e a Fundação Galp juntaram-se ao Ministério da Educação para doar cerca de 300 computadores à comunidade escolar, anunciou a empresa em comunicado, dando conta que o objetivo é assegurar que os alunos com menores recursos possam continuar as atividades letivas à distância.

Matosinhos e Sines, onde estão localizadas as refinarias da Galp, serão os concelhos a privilegiar nestas doações, que se destinam aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos. Ou seja, até ao 9º ano de escolaridade. A entrega dos primeiros 100 computadores está prevista para a próxima semana.

“A educação move o mundo e é por isso fundamental incentivar as crianças e jovens a continuarem os estudos mesmo num contexto sem precedentes e de enorme desafio. Para que a adaptação a esta nova realidade seja possível, a disponibilização de computadores é essencial”, refere a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva.

Esta é, apenas, a mais recente iniciativa da Galp que, desde que a covid-19 se instalou no país tem vindo a responder a sucessivos pedidos de apoio, distribuindo a sua energia entre hospitais, autarquias e instituições de solidariedade, bem como oferecendo combustível ao INEM e a várias corporações de bombeiros, além do pacote de apoio energético criado em parceria com a Associação da Hotelaria de Portugal para ajudar hotéis que recebem profissionais de saúde.