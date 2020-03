Galp oferece ventiladores, combustíveis e um mês de gás e eletricidade às IPSS

A Galp vai oferecer 29 ventiladores a hospitais do Serviço Nacional de Saúde, bem como combustível para as ambulâncias do INEM e um mês de consumo de gás e eletricidade a instituições de solidariedade social, entre outras medidas.

“A Galp desenvolveu em articulação com várias entidades nacionais, entre as quais a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Emergência Médica e os hospitais do Serviço Nacional de Saúde NS, um pacote de medidas de apoio para contribuir para o combate à covid-19”, anunciou a empresa em comunicado.

Os primeiros oito ventiladores serão entregues hoje e os restantes no decurso da próxima semana, de acordo com as necessidades mais prementes dos hospitais. A Galp especifica que se trata de ventiladores de diversas tipologias, mas que todos estão “devidamente homologados com a certificação CE, para utilização imediata”.

Mas nem só os hospitais contarão com o apoio da empresa presidida por Carlos Gomes da Silva. A Galp avança que disponibilizou, “com efeitos imediatos”, apoio em combustível aos veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). “Ao mesmo tempo que dá resposta a este acréscimo de missões resultantes da pandemia da Covid-19 – além de transportar os doentes infetados, as equipas têm-se multiplicado nas deslocações para recolha domiciliária de amostras para análise -, o INEM continua a assegurar diariamente o funcionamento de serviços essenciais à população, como é o caso da emergência médica pré-hospitalar”, refere a Galp.

Além disso, e em coordenação com a Fundação Galp, a empresa está a trabalhar num “pacote de apoio energético” para mais de 500 IPSS que são suas clientes e às quais a Galp irá oferecer um mês de consumo de eletricidade e gás natural, que poderá ser ativado “no período que a instituição achar adequada”.

Por fim, a petrolífera cedeu o seu próprio espaço publicitário à Direção Geral de Saúde para divulgação das mensagens de prevenção à escala nacional relativas à covid-19.