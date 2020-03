Galp prepara venda das distribuidoras de gás natural

Negócio estará em estudo com a assessoria do Bank of America, diz a Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios. A operação pode avaliar a empresa em 1,5 mil milhões

Em fevereiro, a Galp deu conta da intenção de vender ativos para limitar o endividamento da empresa, e admitiu mesmo que uma das candidatas a essa rotação de ativos seria a “infraestrutura de gás natural”. Agora sabe-se que a companhia liderada por Carlos Gomes da Silva está já a trabalhar na venda desta unidade, a Galp Gás Natural Distribuição, tendo contratado o Bank of America para assessorar a operação.

A notícia está a ser avançada pelo Jornal de Negócios que cita a Bloomberg, dando conta que este desinvestimento se insere no plano de rotação de ativos da petrolífera, que está a apostar fortemente nas energias renováveis, e que o objetivo é enviar, “em breve”, informação aos potenciais interessados sobre os ativos a alienar, de modo a “receber propostas nas próximas semanas”.

Estes ativos, diz a Bloomberg, deverão atrair o interesse de fundos de infraestruturas e outros investidores financeiros, mas a decisão final sobre o negócio não está, ainda, tomada, podendo não o concretizar, acrescenta a agência.

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND) é controlada pela Galp Energia, sendo que 22,5% do capital está na mão dos japoneses da Marubeni, que entraram na companhia em 2016, num negócio que, então, avaliou a distribuidora de gás natural em 1,3 mil milhões de euros. A Bloomberg estima que, em caso de venda, o negócio pode avaliar a GGND em 1,5 mil milhões de euros.

Contactada a Galp, a petrolífera recusou comentar a notícia.