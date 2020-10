Galp quer impulsionar instalação de painéis solares pelas famílias e empresas

O mercado de autoconsumo solar é a nova aposta da Galp, que apresentou, esta quinta-feira, a sua nova empresa, a EI – Energia Independente, que pretende “ajudar as empresas e as famílias da Península Ibérica a produzirem a sua própria eletricidade renovável”. Promete a recuperação do investimento “em menos de cinco anos” e pretende assumir-se como “um dos maiores players” no mercado ibérico de autoconsumo.

A nova empresa, que agora chega oficialmente ao mercado, conta já com mais de 200 clientes, angariados na fase piloto, anunciou o CEO da Energia Independente em conferência virtual com os jornalistas, esta amanhã. Ignacio Madrid não avançou, no entanto, com metas. “Estamos a testar o mercado. Temos a ambição de sermos um dos maiores players nos dois países, mas não temos números específicos”, diz. A EI constitui uma aposta no segmento do autoconsumo solar “numa perspetiva de longo prazo”, acrescenta, sublinhando que o facto de a empresa ter já 200 vendas realizadas “mesmo antes do seu lançamento oficial” é a prova da “oferta de valor” que está a apresentar.

“Se tem um telhado, tem um negócio”, é o mote da EI, que pretende, assim, chamar a atenção dos consumidores, familiares, industriais e comerciais, para o facto de a produção de energia própria poder constituir uma fonte de rendimento. A aposta da nova empresa assenta no uso da rentabilidade como a melhor forma para impulsionar a mudança. “Acreditamos neste sector e na sua elevada rentabilidade”, diz Ignacio Madrid, lembrando que Portugal e Espanha são os países europeus com maior potencial solar.

E quem recorre aos seus serviços de instalação de painéis solares não tem, necessariamente, que ser cliente da Galp. “Só estamos a vender as instalações, não estamos a vender eletricidade”, explicou o CEO da EI, admitindo que, no futuro, “provavelmente” essa ligação à venda de energia elétrica da Galp virá a ocorrer, com uma eventual fidelização, mas, para já ela não existe.

A proposta da EI não se resume à instalação dos sistemas fotovoltaicos. A nova empresa irá assegurar todo o processo chave na mão, desde o estudo à montagem dos sistemas de produção solar, tratando das necessárias autorizações e licenças, bem como do acesso aos subsídios disponíveis. Mas fará, depois, uma análise contínua da instalação, de modo a maximizar o rendimento do cliente.

“A monitorização e controlo, baseados em algoritmos de inteligência artificial e big data, permitem a análise e correção de cada instalação em tempo real, optimizando o seu desempenho ao longo de toda a sua vida útil, com um retorno do investimento entre os 15% e 25%, permitindo recuperar o investimento em menos de cinco anos”, avança a Galp.

A nova empresa desenvolveu um simulador, com recurso a imagens de satélite, algoritmos de inteligência artificial e big data, que permite a cada potencial interessado introduzir a sua morada num mapa e selecionar o espaço no telhado disponível para a instalação dos painéis. Com base no seu histórico de consumo, a plataforma EI Tech2Perform disponibiliza um “primeiro orçamento aproximado” e a indicação de quanto poderá poupar ao ano. Está disponível em www.eienergia.com/pt e promete simular, em 30 segundos, quanto pode cada consumidor poupar com a instalação de painéis solares. Dispõe de análises diferenciadas para clientes residenciais e empresariais.

“O sucesso da transição para um sistema energético sustentável requer que nenhum telhado com potencial para a geração de energia limpa seja ignorado”, diz Ignacio Madrid, CEO da Energia Independente.

O projeto arranca com “a experiência de uma equipa com carreira internacional” e “fornecedores de primeira linha” ao longo de toda a cadeia de valor, destaca a Galp, sublinhando que conta já com mais de 20 empresas instaladoras que se associaram à EI.

“Esta aposta vai ao encontro do compromisso da Galp com um mundo mais eletrificado e sustentável que cumpre os 3 Ds da energia: descarbonização, descentralização e digitalização”, salienta Susana Quintana-Plaza, administradora executiva da Galp e responsável pelas áreas de Renováveis e Novos Negócios.” Esta mudança permite-nos oferecer soluções eficientes e rentáveis aos utilizadores e, consequentemente, torná-los parte da transição energética”, conclui Quintana-Plaza.

* Notícia atualizada às 11:20 com declarações de Ignacio Madrid