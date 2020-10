Galp quer impulsionar instalação de painéis solares pelas famílias e empresas

O mercado de autoconsumo solar é a nova aposta da Galp, que apresentou, esta quinta-feira, a sua nova empresa, a EI – Energia Independente, que pretende “ajudar as empresas e as famílias da Península Ibérica a produzirem a sua própria eletricidade renovável”. Promete a recuperação do investimento “em menos de cinco anos”.

A nova empresa desenvolveu um simulador, com recurso a imagens de satélite, algoritmos de inteligência artificial e big data, que permite a cada potencial interessado introduzir a sua morada num mapa e selecionar o espaço no telhado disponível para a instalação dos painéis. Com base no seu histórico de consumo, a plataforma EI Tech2Perform disponibiliza um “primeiro orçamento aproximado” e a indicação de quanto poderá poupar ao ano.

“O sucesso da transição para um sistema energético sustentável requer que nenhum telhado com potencial para a geração de energia limpa seja ignorado”, diz Ignacio Madrid, CEO da Energia Independente. “A solução da EI usa a rentabilidade como a melhor forma de impulsionar a mudança”, conclui.

A nova empresa irá assegurar todo o processo chave na mão, desde o estudo à montagem dos sistemas de produção solar, tratando das necessárias autorizações e licenças, bem como do acesso aos subsídios disponíveis. Mas fará, depois, uma análise contínua da instalação.

“A monitorização e controlo, baseados em algoritmos de inteligência artificial e big data, permitem a análise e correção de cada instalação em tempo real, optimizando o seu desempenho ao longo de toda a sua vida útil, com um retorno do investimento entre os 15% e 25%, permitindo recuperar o investimento em menos de cinco anos”, avança a Galp, em comunicado.

O projeto arranca com “a experiência de uma equipa com carreira internacional” e “fornecedores de primeira linha” ao longo de toda a cadeia de valor, destaca a Galp, sublinhando que conta já com mais de 20 empresas instaladoras que se associaram à EI.

“Esta aposta vai ao encontro do compromisso da Galp com um mundo mais eletrificado e sustentável que cumpre os 3 Ds da energia: descarbonização, descentralização e digitalização”, salienta Susana Quintana-Plaza, administradora executiva da Galp e responsável pelas áreas de Renováveis e Novos Negócios.” Esta mudança permite-nos oferecer soluções eficientes e rentáveis aos utilizadores e, consequentemente, torná-los parte da transição energética”, conclui Quintana-Plaza.