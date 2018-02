Galp Switch up. Energia tem novos empregos para os jovens

O desafio está lançado e o prémio é tentador: uma viagem até Silicon Valley, na Califórnia, para visitar as sedes do Facebook, Google, Apple, entre outras gigantes tecnológicas. Para isso, os estudantes com mais de 15 anos a frequentar o ensino secundário ou profissional podem formar clubes extracurriculares e participar com os seus projetos de empreendedorismo nas áreas da poupança energética ou mobilidade sustentável no concurso a nível nacional Switch Up.

Depois da Missão Up (1.o ciclo) e Power Up (2.o e 3.o ciclos), implementados desde 2010, o novo projeto educativo da Galp chegou este ano letivo ao ensino secundário e profissional, com “o objetivo de incentivar a mudança de comportamentos para um consumo mais eficiente de energia”. Financiado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o projeto Switch Up conta com a parceria da Agência Portuguesa do Ambiente, Agência para a Energia, Direção-Geral de Energia e Geologia, Direção-Geral de Educação, sem esquecer o selo de garantia da Comissão Nacional da UNESCO Portugal.

Com um universo potencial de implementação de 958 escolas do ensino secundário, que abrangem mais de 396 754 alunos e 72 509 professores, até agora são já 98 as escolas públicas e privadas a participar no concurso, sendo que as inscrições ainda se mantêm em aberto online.

Os projetos dos estudantes podem ser submetidos para avaliação até ao final de abril, sendo o vencedor da viagem a Silicon Valley anunciado no final do mês de maio. A lista de prémios inclui ainda um bootcamp de programação, entre outros.

Joana Garoupa, diretora de marketing da Galp, acredita que o Switch Up vai “sensibilizar os jovens para os desafios a que a área da energia está sujeita”. “O setor energético está em grande transformação e precisa de jovens com formação profissional e mão de obra especializada”, disse a responsável da petrolífera em entrevista ao Dinheiro Vivo.

“A transição energética em curso vai exigir muita gente, muita massa cinzenta e vão existir oportunidades incríveis no setor da energia em termos de emprego e de carreiras. Queremos sensibilizar os jovens para as oportunidades da descarbonização. Há novas áreas a descobrir e este projeto mostra isso”.

Parceira dos programas educativos da Galp desde a primeira hora, a UNESCO Portugal confirma que as áreas da mobilidade sustentável e energias renováveis, entre outras, oferecem “novas profissões no setor da energia. O futuro dos jovens não passa só pelas Ciências ou pelas Humanidades. Há alternativas. Empresas como a Galp mostram que há novas oportunidades de empregos que os jovens ainda não conhecem. Projetos como o Switch Up mostram novas saídas profissionais”, garantiu a responsável da UNESCO para o setor da Ciência, Elizabeth Silva.

Desde 2010, a Galp deu 3442 aulas de energia, abrangendo mais de 1,3 milhões de alunos com os seus programas educativos sobre eficiência energética. A Missão Up esteve presente em 3514 escolas do 1.o ciclo do ensino básico, abrangeu mais de 1 milhão de alunos e mais de 113 mil professores. Já o projeto Power Up registou a adesão de 254 escolas do 2.o e 3.o ciclos do ensino básico, envolvendo mais de 5000 estudantes nas suas atividades.