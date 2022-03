GamaLife atinge lucros em 2021

Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife

Uma produção total de 602,6 milhões de euros, um crescimento de 108% (o segundo maior entre as seguradoras do mercado nacional), justificado, sobretudo, pelo aumento significativo do negócio unit linked e o reforço do 5.º lugar no ranking nacional das seguradoras. A GamaLife encerrou o ano de 2021 com uma produção de 529 milhões de euros nos contratos de investimento, o que representa um crescimento de 373% face ao ano anterior (o maior verificado entre todas as seguradoras). E a chegada aos lucros.

"Os resultados de 2021 permitiram à GamaLife reforçar o 5º lugar do ranking nacional de seguradoras, com a sua quota de mercado a passar de 6,3% em 2020 para 7,8% em 2021. A evolução da companhia foi ainda mais positiva nos seguros ligados a Fundos de Investimento (unit linked), onde obteve uma quota de mercado de 11,3% (5,7% em 2020)", comunica a seguradora à CMVM.

"Durante 2021, investimos fortemente no nosso negócio e autonomia, estando próximos da conclusão da nossa separação operacional, fizemos uma atualização completa dos nossos sistemas core e inaugurámos a nossa nova sede em Lisboa", reagiu Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife.

Já em 2022, a Companhia anunciou um acordo para a aquisição de uma unidade de negócios da Zurich Investments Life em Itália, envolvendo uma carteira de produtos do ramo Vida e pensões representadas por ativos de 8,4 mil milhões de euros.

Entre janeiro e dezembro de 2021, a seguradora registou um resultado positivo, "influenciado por alguns fatores irrepetíveis", de 42,5 milhões de euros - que comparam com o prejuízo de 45,8 milhões de euros registado no período homólogo. "Números que comprovam o sucesso das medidas de gestão implementadas pela administração da companhia desde a sua aquisição, em outubro de 2019", vinca a companhia, indicando entre os principais fatores que influenciaram positivamente o resultado de 2021 "os efeitos do run-off da carteira de produtos com elevadas taxas garantidas, para a alteração do mix de novos produtos, para os ganhos de investimento resultantes de uma gestão proativa dos ativos livres, assim como o movimento registado nas provisões para compromissos de taxa (Liability Adequacy Test)".

Alguns dos fatores acima mencionados são, lembra a GamaLife, irrepetíveis, pelo que a companhia reconheceu um "resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações normalizado (EBITDA ajustado) de 19,7 milhões de euros (prejuízo de 4,6 milhões de euros em 2020)".

Do lado dos custos, a companhia destaca a subida dos gastos operacionais, nomeadamente nos encargos com fornecedores e serviços externos, um aumento explicado, entre outros fatores, pela conclusão da separação operacional do Novo Banco, que fez subir os custos em TI, pelo investimento em projetos de expansão e desenvolvimento da GamaLife e também por novas contratações chave.

"Alcançámos muito num curto período de tempo, apesar das dificuldades criadas pela pandemia de Covid-19", sublinha Matteo Castelvetri, que traça o rumo para 2022 e anos seguintes: "Se a recuperação económica pós-Covid era já um determinante a ter em conta no que toca ao nosso desempenho no futuro, a atual situação da Ucrânia apresenta-se como um desafio ainda maior, cujas consequências para as economias europeias e mercados financeiros estão ainda por apurar. Apesar destes obstáculos, a GamaLife continuará a gerir a carteira de ativos de forma prudente e equilibrada. Embora a capacidade de nos adaptarmos a ambientes difíceis seja elevada, o nosso crescimento depende do bem-estar dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, assim como de uma economia aberta. Para acelerar o crescimento, continuamos a olhar para as oportunidades de aquisição com o apoio dos nossos acionistas", conclui.