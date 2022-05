Ganho médio nas administrações públicas sobe 0,9% para 1816 euros em janeiro

© LUSA

"O ganho médio mensal nas administrações públicas é estimado, para janeiro de 2022, em 1815,60 euros, correspondendo a uma variação global de 0,9% face ao trimestre anterior e em termos homólogos", lê-se no documento publicado pela Direção-Geral do Emprego Público (DGAEP).

Conforme precisou, a variação homóloga resulta de um crescimento da remuneração base média mensal, bem como da maioria das outras componentes, onde se incluem os prémios, subsídios ou suplementos regulares, verificando-se uma exceção nos pagamentos por horas suplementares ou extraordinárias.

Por cargo, em janeiro do corrente ano, por exemplo, um trabalhador das forças de segurança tinha um ganho médio mensal de 1963,4 euros, acima dos 1888,6 euros que recebia no período homólogo.

Já um médico auferia 3622,8 euros, abaixo dos 3771,5 euros, que recebia em janeiro de 2021.

No mesmo sentido, a variação homóloga do ganho médio mensal dos enfermeiros recuou 2,2% em janeiro deste ano para 1819,4 euros.

Em janeiro, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo na administração pública era de 1548,50 euros, um aumento de 0,6% em relação a outubro de 2021, o mês de referência do trimestre precedente.

Este montante traduz ainda uma progressão homóloga de 1,3% "por efeito conjugado da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios e da atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) e do valor da base remuneratória para 705 euros".

De acordo com as notas explicativas que acompanham a síntese, a partir de janeiro de 2022, o valor da RMMG foi fixado em 705 euros e o valor da remuneração base praticada neste setor foi atualizado para o montante da RMMG.