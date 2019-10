Garrafa de uísque mais cara do mundo foi vendida por 1,7 milhões

A garrafa de uísque mais cara da história foi vendida por 1,73 milhões de euros. Trata-se de uma garrafa de Macallan 1926 da caixa número 263, segundo o El País. Este uísque escocês destilado durante o período entre as guerras mundiais e envelhecido ao longo de seis décadas dentro de barricas de carvalho espanhol bateu o recorde registado em novembro do ano passado quando uma garrafa da mesma caixa foi licitada por 1,39 milhões de euros.

A casa de leilões Sotheby’s, com mais de 250 anos de história em vendas de obras de arte, jóias e itens de luxo, abriu este mês um lote destas garrafas exclusivas. Só foram destiladas quarenta unidades que não foram engarrafadas e comercializadas até 1986. A caixa 263, descrita pela Sotheby’s como “o Santo Graal” do uísque, tem um valor acrescentado pelo seu design: 12 garrafas foram desenhadas pelo mesmo artista que criou a capa do icónico álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Faixa do clube dos corações solitários de Pepper. Outras 12 foram projetadas por um dos maiores artistas de pop art, Valerio Adami. A garrafa de Macallan leiloada na quinta-feira foi pintada pelo artista irlandês Michael Dillon.

Os avaliadores esperavam que a coleção composta por 467 garrafas, entre as quais a Macalan 1926, fosse vendida por um valor entre 3,82 milhões e 5,33 milhões de euros. As expectativas foram excedidas, já que o lote foi vendido por 8,8 milhões de euros.

John Fowle, especialista em casas de apostas neste tipo de produtos, disse que “este resultado fantástico mostra a qualidade da coleção”.

A Sotheby’s manteve o anonimato dos compradores, embora reconhecesse que houve um “interesse pronunciado” pelos licitantes asiáticos, bem como um aumento recente na procura por garrafas exclusivas de bebidas selecionadas. “É notável ver quantas garrafas icónicas batem recordes, reconhecendo a importância de destilarias como Bowmore, Brora, Sprigbank e, claro, The Macallen”.