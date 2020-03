Gás natural pode ficar 3,3% mais barato a partir de outubro

O regulador apresentou a sua proposta de tarifas, mas só a 1 de junho serão conhecidos os valores finais a aplicar entre 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021. ERSE está, também, a preparar “medidas excecionais adicionais” relativas à eletricidade e ao gás natural por causa da covid-19

A fatura do gás natural vai pesar menos no orçamento das famílias a partir de outubro. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou, nesta terça-feira, a sua proposta de tarifas de gás natural para o próximo ano, e que prevê uma descida de 3,3% nos preços de venda do mercado regulado para consumos inferiores a 10 mil metros cúbicos ao ano. Uma proposta sujeita a parecer do Conselho Tarifário, que dispõe de 30 dias para se pronunciar. A 1 de junho, será conhecida a decisão final.

Tradicionalmente, a tarifa proposta pela ERSE não sofre alterações, mas, reconhece o próprio regulador no seu comunicado, o país vive um “contexto de incerteza” devido à pandemia de covid-19, com um “impacto potencialmente forte” no nível de procura de gás natural. A pandemia levou a ERSE a fixar “condições excecionais” de prestação dos serviços de fornecimento de energia para evitar cortes de eletricidade, gás natural ou gases de petróleo liquefeito (GPL) canalizados, e a prever pagamentos em prestações sem juros, medidas que estariam em vigor até ao final de abril, mas já reconhece que este regime excecional será prorrogado. Mais importante ainda, garante que “está a preparar um conjunto de medidas excecionais adicionais” relativas ao fornecimento de energia elétrica e de gás natural que divulgará “em breve”.

Para já, sabe-se que a proposta da ERSE para as tarifas do próximo ano – as atuais mantêm-se em vigor até 30 de setembro – no gás natural correspondem a uma redução, em média, de 38 cêntimos mensais na fatura de um casal sem filhos (com um consumo da ordem dos 138 metros cúbicos ao ano) e de 69 cêntimos numa família com dois filhos (consumo tipo de 292 m3/ano). Estes pagam, atualmente, 11,16 euros e 20,57 euros por mês de gás natural, respetivamente.

Os clientes de tarifa social irão beneficiar de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais. O desconto é aplicado automaticamente, independentemente do consumidor estar no mercado regulado ou no mercado livre, destaca a ERSE.

A confirmar-se este desconto de 3,3% a partir de 1 de outubro, significa que, nos últimos cinco anos, a tarifa de gás natural para os clientes domésticos acumula uma redução de 24,1%.

Quanto aos clientes do mercado livre, a descida deverá ser da ordem dos 3,1% para clientes de baixa pressão com consumos iguais ou inferiores a 10 mil metros cúbicos ao ano e de 9,2% para clientes de baixa tensão com consumos superiores. Na média pressão, a queda pode chegar aos 14,6% e na alta pressão aos 17,2%. Mas o mercado livre não é sujeito a regulação, como o próprio nome indica, o que leva a ERSE a sublinhar que estes valores dependem do pressuposto de que o mercado livre “varia de forma equivalente à do mercado regulado”.