Gás natural. Portugal volta a bater recordes de consumo

O gás natural está a bater recordes em Portugal. Em 2017, o consumo atingiu um pico histórico de 69,7 TWh no mercado global, quando esta fonte de energia foi chamada a substituir a falta de água nas barragens para produção de eletricidade, num contexto de seca extrema no país. Este ano, as previsões avançadas no encontro anual da Associação Portuguesas de Empresas de Gás Natural (AGN), em Lisboa, apontam para o segundo valor mais elevando de sempre: 64,3 TWh, com 33% direcionados para a produção de eletricidade, 59% para a indústria e apenas 5% para o mercado residencial.

Quanto aos custos, as opiniões dividem-se: Suzana Toscano, diretora executiva da AGN, diz que o gás natural é competitivo, com um “preço médio final cerca de metade do custo do kwh da eletricidade c/IVA”. Já o Eurostat deu conta que a fatura de gás natural das famílias portuguesas é a 4.ª mais cara da UE (a ERSE faz outros cálculos e diz que é a 8.ª), mesmo depois de ter caído 1,8% na primeira metade do ano. O custo do gás em Portugal é de 0,08 euros por kWh, com a carga fiscal a representar 26%. A ERSE refere que a conta mais barata de gás natural para um casal com dois filhos ronda os 198 euros por ano na Goldengergy.

“2019 vai ser o ano do gás natural”, admitiu a presidente da ERSE, Maria Cristina Portugal, no encontro da AGN, apelando à “moderação nos investimentos” e à “ponderação na expansão da rede” de distribuição. Reconheceu, por parte das empresas, um “esforço no incremento da competitividade dos preços e na convergência com a média europeia”. Sem uma expansão da rede, algo que o CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva, também rejeitou, porque agravaria os preços finais ao consumidor, o país continua dividido entre gás natural (1,3 milhões de pessoas) e engarrafado (2,6 milhões), com a segunda opção a pesar mais do dobro no orçamento das famílias.

Preços à parte, “o gás natural produzido a partir de fontes renováveis é a melhor alternativa ao carvão para garantir as necessidades energéticas no âmbito de uma política de ambiente sustentável”, defende Suzana Toscano. O CEO da Galp disse que gás natural registará na próxima década um aumento da procura que poderá não ser acompanhado pela oferta. A petrolífera está atenta e vai começar a extrair gás natural em Moçambique já em 2022.

Pelo contrário, a ERSE alerta para as incertezas sobre o papel desta energia fóssil no mix energético do futuro, apelando à descarbonização do gás natural e a novas utilizações. O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, vai mais longe e admite estender em dois ou três anos o fim da isenção do ISP às centrais a gás natural, “como combustível fóssil que é”, tal como já aconteceu no carvão.