Gasóleo deverá descer 10 cêntimos e gasolina 4 na segunda-feira

Combustíveis descem na próxima semana © DENIS CHARLET/AFP

O preço dos combustíveis deverá baixar já na próxima segunda-feira, com o gasóleo a custar menos 10 cêntimos por litro e a gasolina menos quatro, apurou o Dinheiro Vivo junto do setor, com base nas cotações internacionais ao início da tarde desta sexta-feira.

Esta descida é acompanhada pela tendência de queda da cotação do barril do Brent, que desvalorizou cerca de 5% face à semana passada. Contudo, a previsão do preço dos combustíveis para a próxima semana não considera ainda os cálculos do Governo referente ao valor de IVA a descontar em sede de ISP.

De relembrar que, durante o mês de abril, os portugueses poderão continuar a contar com o apoio de 20 euros por contribuinte, através do programa Autovoucher, que subsidia 40 cêntimos por litro de combustível para os primeiros 50 litros de consumo mensais. Para ajudar a mitigar o impacto do aumento do preço dos combustíveis, decorrente do conflito na Ucrânia, o Governo decidiu aumentar este benefício de 5 para 20 euros, no mês de março.