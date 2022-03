Gasóleo já é mais caro que gasolina em mais de 70 postos de combustível

Aumentos verificam-se de norte a sul (Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O gasóleo já está a ser vendido a um preço mais elevado que a gasolina em 71 postos de abastecimento. A notícia é avançada pelo jornal Eco, que cita os dados do portal Mais Gasolina. Assim, por 50 litros de gasóleo simples o consumidor pagará 102,25 euros, enquanto que pela mesma quantidade de aditivado vai despender 105,4 euros.

Desde sexta-feira o gasóleo simples sofreu um aumento de 0,109 euros e o aditivado de 0,107 euros, atingindo os 2,045 euros e os 2,108 euros, respetivamente. Segundo o Eco estes aumentos verificam-se em todo o país, e também já há postos de abastecimento low cost com gasolina e gasóleo simples à venda pelo mesmo preço.

Esta subida de preço do gasóleo está relacionada com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que de acordo com o The Washington Post, - citado pelo Eco- é o maior exportador do mundo e o terceiro maior produtor de petróleo. Segundo o jornal português, a Galp afirmou que a Rússia é responsável por metade da produção mundial do gasóleo de vácuo, "que é uma das matérias-primas utilizadas para a produção de gasóleo na refinaria de Sines". Neste sentido a petrolífera já declarou que vai deixar de negociar com a Rússia e que procura outro fornecimento daquele material para "para operar a refinaria (de Sines) a um ritmo limitado", garantindo no entanto que "vai continuar a assegurar o fornecimento de combustíveis ao mercado português".