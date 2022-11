Gasóleo vai descer na próxima semana, a gasolina encarece

Fiscalização vai originar um ranking das melhores bombas do país. Fotografia: Reuters

Boas notícias para quem tem carros a gasóleo, cujo preço deve descer, em média, quatro cêntimos por litro na próxima semana. Pelo contrário, quem abastece com gasolina vai ver a fatura crescer, já que o preço deve subir 2,5 cêntimos.

Recorde-se que esta será a segunda semana consecutiva de baixa no preço do gasóleo, depois da descida de de um cêntimo, em média, esta semana. Já a gasolina, que desceu nas últimas duas semanas, vai agora subir. Com um preço médio em vigor, esta semana, de 1,941 euros, o gasóleo está ainda 17,2% acima do que estava antes da invasão da Ucrânia. Já a gasolina, nos 1,813 euros, está em linha com o preço praticado em fevereiro.

Com a revisão de preços prevista para a próxima semana, o litro do gásoleo deverá baixar para 1,90 euros enquanto o da gasolina deverá subir para os 1,842 euros, em média.

Por definir está, ainda, a questão do Impostos sobre os Produtos Petrolíferos, cuja atualização referente a novembro ainda não foi anunciada pelo Governo. Espera-se que o faça durante a tarde desta sexta-feira.

O mês passado, o Executivo prolongou os apoios aos combustíveis, mas com uma redução do desconto do ISP em 4,4 cêntimos na gasolina e em 0,1 cêntimos no gasóleo. "Considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal passará a ser, a partir de 4 de outubro, de 28,3 cêntimos por litro de gasóleo e 26,2 cêntimos por litro de gasolina", referiu então, em comunicado, o Ministério das Finanças.