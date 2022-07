Gasolina a 1,954 euros por litro e o gasóleo a 1,919

Índice do gasóleo exclui produtos de origem russa

Durante esta semana (25 a 32 de julho) o preço da gasolina 95 simples será de 1,954 euros por litro, enquanto o gasóleo simples custará 1,919 euros por litro, avança a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Os dados são do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público de combustíveis, que explica ainda que, face à semana passada, o preço eficiente da ERSE registou uma descida de 1,8%, para a gasolina e uma queda de 0,1% para o gasóleo.

Como refere o regulador, esta atualização teve em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples em - 3,2% e a adoção, a partir desta semana, de um novo índice para o gasóleo simples que exclui produtos de origem russa. Segundo este novo índice, a variação semanal das cotações internacionais do gasóleo simples foi de -0,2%.

No que à semana passada diz respeito, a ERSE declara que a média dos preços de venda ao público da gasolina 95 simples esteve dois cêntimos por litro acima do preço eficiente previsto pela entidade, e 6,1 cêntimos por litro acima no caso do gasóleo simples. O que quer dizer que a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 1% acima do preço eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 3,1% acima do mesmo preço eficiente.

Quanto aos preços com desconto - e ainda relativamente à semana passada - a gasolina 95 simples foi vendida a - 3,3 cêntimos por litro. Por sua vez, o gasóleo simples em foi vendido a - 1,2 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente.

No entanto, a ERSE sublinha que "se tivesse sido considerado, na semana passada, o índice que exclui produtos de origem russa no gasóleo simples, que passa a ser adotado a partir desta semana, ter-se-ia obtido um preço eficiente de 1,985 euros por litro". Se tivesse sido essa a situação, a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos estariam 0,4 cêntimos por litro (0,2%) abaixo do preço eficiente. Os preços com descontos, por sua vez, teriam registado um desvio de - 7,6 cêntimos por litro (- 4 %) abaixo do preço eficiente.

De referir que o "preço eficiente" é um valor que resulta da soma "dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos", explica a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.