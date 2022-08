Gasolina e gasóleo deverão descer 1 cêntimo por litro

© Nuno Brites/Global Imagens

A semana vai começar com boas notícias para os condutores, com a previsão de descida do preço do gasóleo e da gasolina em um cêntimo por litro. É a décima semana consecutiva de alívio nos preços da gasolina e a oitava no caso do gasóleo.

Tendo por base o preço médio diário da Direção-Geral de Energia e Geologia, o gasóleo simples deverá passar a custar 1,725 euros por litro a partir da próxima segunda-feira, enquanto a gasolina simples deverá recuar para 1,784 euros o litro. É o valor mais baixo, no caso da gasolina, desde os primeiros dias de fevereiro: a 7 de fevereiro, o litro da gasolina simples 95 custava 1,783 euros o litro. Já no caso do gasóleo, basta recuar até 6 de março, quando o litro custava, em média, 1,682 euros por litro.

Depois de arrancar a semana em alta, a cotação do barril de Brent, o petróleo de referência aos mercados europeus, manteve-se bastante instável ao longo da semana. Na terça desceu, para os 96,31 dólares, mas na quarta e quinta-feira voltou a subir e a aproximar-se dos 100 dólares o barril. Ontem, a tendência foi descendente.

Na quinta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) emitiu o seu relatório mensal sobre o mercado de crude, prevendo um aumento da procura, no próximo ano, de 2,7% para 102,72 milhões de barris diários, fruto de "fortes aumentos" na China, Rússia e Índia, e de aumentos "moderados nos países ricos" do Ocidente.

Mas, para este ano, a OPEP baixou as previsões para 100,3 milhões de barris por dia, menos 26 mil diários, devido à expectativa do ressurgimento de medidas restritivas relacionadas com a pandemia, no segundo semestre, e "às atuais incertezas geopolíticas".

Foi a guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro, que fez disparar os preços dos combustíveis, ou não fosse a Rússia um dos principais produtores mundiais de petróleo.