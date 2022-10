Gasolina e gasóleo mais baratos do que o preço determinado pela ERSE

© EPA/ABIR SULTAN

A gasolina e o gasóleo foram vendidos em média abaixo do preço eficiente determinado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), segundo o relatório divulgado esta segunda-feira pelo regulador.

Relativamente à semana anterior, de 24 a 30 de outubro, "verificou-se que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,3 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina 95 simples e 2,6 cêntimos por litro abaixo no caso do gasóleo simples. Em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 0,2% abaixo do preço eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,3% abaixo do preço eficiente", segundo o mesmo documento.

Para esta semana, de 31 de outubro a 6 de novembro, o preço determinado pela ERSE registou uma quebra de 0,4% para a gasolina e de 1,1% para o gasóleo, tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples e o gasóleo simples mas também por causa da atualização do sobrecusto relativo à incorporação de biocombustíveis da gasolina 95 simples em +1,2% e do gasóleo simples em +0,2%.

Assim, o preço eficiente definido para esta semana, antes dos impostos, é 1,025 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,316 euros por litro para o gasóleo simples. Depois dos impostos, o preço eficiente fica nos 1,877 euros por litro e nos 2,029 euros por litro, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente.