Gasolina pode subir segunda-feira para o valor mais alto desde junho de 2019

Bomba de gasolina © Maria João Gala / Global Imagens

O preço da gasolina em Portugal vai aumentar novamente na próxima semana, enquanto o do gasóleo se deverá manter estável.

A evolução das cotações do petróleo nos mercados internacionais faz prever um aumento de 1,5 cêntimos no preço da gasolina, que assim subirá para os 1,542 euros o litro em média. Este será o valor mais alto da gasolina 95 nos últimos 21 meses. É preciso recuar à semana de 3 de junho de 2019 para encontrar um preço médio da gasolina acima deste valor, quando custava 1,57 euros o litro, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. O valor máximo de 2020, pré-pandemia, foi de 1,535 euros na semana de 13 de janeiro.

Já o gasóleo deverá manter-se inalterado nos 1,355 euros o litro, o valor mais alto desde há um ano, quando, na última semana de fevereiro de 2020, custava 1,366 euros o litro.

A notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados vão manter praticamente inalteradas as suas quotas de produção em abril animou fortemente os mercados nas últimas sessões. Só ontem, a cotação do brent chegou a valorizar 5,4%, embora tenha fechado a subir apenas 4,13% face à véspera para os 66,74 dólares. E hoje a tendência manteve-se, e o barril de petróleo está já muito próximo dos 70 dólares o barril.

Recorde-se que, desde abril de 2020 até finais de janeiro de 2021, o acordo entre a OPEP e os seus aliados, como a Federação Russa, permitiram reduzir a produção de petróleo em 2.300 milhões de barris, "acelerando o reequilíbrio do mercado", destacou a organização no seu mais recente comunicado.