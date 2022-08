Gasolina vendida 1,8 cêntimos e gasóleo 2,2 cêntimos acima da referência

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Na semana de 8 a 14 de agosto, a gasolina foi vendida 1,8 cêntimos e o gasóleo 2,2 cêntimos acima do valor de referência, segunda a Entidade Reguladoras dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com a informação do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público, publicado esta terça-feira pela ERSE, "relativamente à semana anterior, verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 1,8 cêntimos por litro acima do Preço Eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples e 2,2 cêntimos por litro acima no caso do gasóleo simples".

Assim, "em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 1,0% acima do Preço Eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 1,2% acima do Preço Eficiente", destacou a entidade.

O preço eficiente "é um preço médio semanal determinado pela ERSE e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos", segundo o regulador.

A ERSE destacou que "ainda relativamente à semana anterior", no que respeita aos preços com descontos que são preços médios publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) "a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -2,8% face ao Preço Eficiente e o gasóleo simples -4,8%".

De acordo com o regulador "em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples em -5,1 cêntimos por litro, e para o gasóleo simples em -8,3 cêntimos por litro abaixo dos respetivos Preços Eficientes".

A ERSE indicou ainda que para esta semana, de 15 a 21 de agosto, "o Preço Eficiente antes de impostos é de 1,037 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,124 euros por litro para o gasóleo simples", sendo que "após impostos, o Preço Eficiente fica nos 1,838 euros por litro e nos 1,792 euros por litro, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente".