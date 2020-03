Gastar, gastar. Eurogrupo dá ordem para que governos avancem

O eurogrupo dá o passo para que os países da moeda única possam gastar mais para fazer face ao novo coronavírus. “Usaremos todos os instrumentos necessários para limitar as consequências socioeconómicas do surto da covid-19”, refere o comunicado emitido no final da reunião desta segunda-feira, por videoconferência.

“Até o momento, decidimos medidas fiscais de cerca de 1% do produto interno bruto (PIB), em média, para 2020 para apoiar a economia, além do impacto dos estabilizadores automáticos, que devem funcionar plenamente”, indica a nota.

Os estabilizadores automáticos são variáveis orçamentais, tanto do lado da receita como da despesa, que reagem automaticamente ao ciclo económico, reduzindo as suas flutuações, ou seja, se os Governos nada fizerem, “o saldo orçamental tende a melhorar em anos de crescimento económico e a agravar-se durante recessões”, refere o Conselho das Finanças Públicas (CFP).

“Se o desemprego aumenta, a despesa com subsídios de desemprego tende a aumentar e as receitas do imposto sobre o rendimento tendem a diminuir, suavizando o impacto da recessão económica”, exemplifica o CFP.

O Eurogrupo refere que “até o momento, há o compromisso de facilidades de liquidez de pelo menos 10% do PIB, consistindo em esquemas de garantia pública e pagamentos de impostos diferidos”, admitindo que estes valores podem aumentar nos próximos tempos.

Tudo o que for preciso e mais

No final da reunião, o presidente do grupo informal dos países do euro, o português Mário Centeno, garantiu que “vamos fazer tudo o que for preciso e mais”, sublinhando as “escolhas muito difíceis”.

No imediato, para as autoridades nacionais, o eurogrupo defende”despesas dirigidas à contenção e tratamento da doença”, apontando “os recursos adequados aos setores da saúde e sistemas de proteção civil”.

Em segundo lugar, “suporte de liquidez para empresas que enfrentam graves interrupções e escassez de liquidez, especialmente PME e empresas em setores e regiões gravemente afetados, incluindo transporte e turismo” (com medidas fiscais e garantias públicas).

Os países da moeda única defendem também o “apoio aos trabalhadores afetados para evitar perdas de emprego e rendimentos, incluindo apoio a trabalho de curto prazo, extensão de subsídios por doença e desemprego e o diferimento dos pagamentos de imposto sobre os rendimentos”.

Notícia atualizada às 20h25 com mais informação.