Itália: Gastos para combater epidemia não contam para o défice

Os gastos extraordinários do governo italiano para combater o impacto económico negativo gerado pela epidemia de coronavírus serão excluídos do cálculo do défice estrutural e, por isso, não serão tidos em conta quando Bruxelas avaliar o cumprimento das metas orçamentais de Itália, garantiu ontem a Comissão Europeia. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, com a Itália à beira de uma recessão, anunciou uma “terapia de choque massiva” para superar a crise desencadeada pela nova epidemia, que obrigou já Roma a decretar o bloqueio de grande parte da Lombardia, o coração industrial e comercial do país.

“Para sair desta emergência, utilizaremos todos os recursos humanos e económicos”, prometeu Conte.

Em resposta, Valdis Dombrovsk, vice-presidente económico do executivo comunitário, e o comissário de Economia, Paolo Gentiloni, garantiram em carta enviada ao ministro das Finanças italiano, Roberto Gualtieri, que “o pacote de medidas de apoio anunciado e qualquer gasto extraordinário relacionado com a resposta à epidemia não entrará nas contas do défice”.

Em concreto, Bruxelas “toma nota” da intenção do governo italiano de aprovar medidas de estímulo à economia no valor de 6,3 mil milhões de euros, que irão atirar o défice público deste ano para 2,5% do PIB, três décimas acima da estimativa anterior.

A Comissão Europeia recorda que as regras orçamentais já preveem determinada “flexibilidade” para poder responder a “eventos extraordinários fora do controlo dos governos”.